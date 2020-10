Jan (78) en Kitty (72) verjagen overvallers uit huis: 'Ik laat mijn handen niet vastbinden'

Jan en Kitty Schuurmans uit Helmond hebben donderdagmorgen in alle vroegte twee gewapende overvallers uit hun huis verjaagd.

En hoewel de meeste mensen na zo’n heftige gebeurtenis hevig geschrokken zullen zijn, zijn Jan en Kitty er heel nuchter onder. “Ik slaap er vannacht niet minder om”, zegt Jan (78) tegen Hart van Nederland.

Bedreigd met pistool en mes

De overval gebeurt donderdag rond kwart over zes in de ochtend. “Ik was net op en had een kop koffie gedronken en ineens stonden er twee mannen voor me”, vertelt Jan. Hij denkt eerst nog dat het om een grap gaat, maar heeft snel door dat het menens is.

“De een had een pistool in zijn hand, de ander een mes.” De twee willen Jan vastbinden, maar dat laat hij niet gebeuren. “Ik duwde ze van me af, wat moest ik anders doen? Ik laat m’n handen niet vastbinden.” Dan roept Jan zijn vrouw Kitty.

Klap in gezicht

“Ik sprong uit bed”, vertelt Kitty (72). Ze denkt dat haar man, die slecht ter been is, is gevallen. Maar dan ziet ze de twee overvallers op zich af komen. “Ik pakte een van hen vast en toen gaf de ander me een klap in mijn gezicht.” De twee overvallers doen vervolgens de deur open en vertrekken. Kitty kijkt ze nog na en belt daarna de politie.

Geen angst

Het duo lijkt tijdens de overval geen enkele angst te hebben. “Nee, ik ben geen moment bang geweest”, bevestigt Jan. Kitty zegt dat ze handelde in een reflex. “Ik heb altijd gezegd: als ze me overvallen, doe ik niks en geef ik gewoon mijn geld af.”

Maar in plaats daarvan grijpt Kitty een van de overvallers. Van de klap die ze vervolgens kreeg, heeft ze inmiddels geen last meer. Sterker nog: ze is nog gewoon aan het werk gegaan, nadat het politieonderzoek in huis is afgerond.

Niets buitgemaakt

Het is voor de twee nog gissen waarom de overvallers ervandoor zijn gegaan. Kitty: “Ik denk dat ze bang zijn geworden van Jans reactie en dat ik er vervolgens nog aankwam.” Voor zover het echtpaar weet, hebben de twee niets buitgemaakt.

De twee daders zijn nog spoorloos. Jan en Kitty hopen dat ze snel worden gepakt. “Ik vind het gewoon lamzakken. Die moeten ze aan het werk zetten”, zegt Jan.