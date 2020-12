Het jaar waarin het coronavirus dood en verderf zaaide in Oost-Brabant: 'Peter werd maar niet beter'

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van de coronapandemie. Aan de hand van mensen die de crisis hebben gevoeld, blikt Hart van Nederland terug op dit vreemde en op zoveel vlakken tragische jaar. Het coronavirus kreeg de 58-jarige Peter van der Zanden uit Uden en het plaatselijke ziekenhuis aan het begin van de pandemie vol te pakken.

”Hij werd op een maandag ziek, precies een week later zijn we naar de huisarts gegaan, het werd maar niet beter”, vertelt Peters vrouw Dorothée. ”Voordat ik het wist lag hij in het ziekenhuis. We wisten niet wanneer we hem weer zouden zien.”

Iedere dag slecht nieuws brengen

Ook voor Yvonne Prijt, verpleegkundige op de acute opname-afdeling van het Bernhoven ziekenhuis in Uden, was 2020 een heftig jaar. Aan het begin van de coronacrisis is het op haar afdeling flink aanpoten. ”Binnen een week tijd merkten wij al zo’n enorme toestroom aan patiënten, dat je er eigenlijk niet meer helder over na kon denken wat er precies gebeurde.”

Het Bernhoven ziekenhuis werd tijdens de eerste paar weken van de crisis overspoeld met coronapatiënten. Niet iedereen overleefde het coronavirus. Elke dag moest Yvonne meerdere slechtnieuwsgesprekken voeren met patiënten. ”Patiënten kijken mij dan vragend aan: ‘Maar ik ga toch niet dood?’, dan moest ik eerlijk zijn en zeggen dat het er wel op lijkt.”

‘We hoorden niks meer van hem’

Op 19 maart is de situatie al zo nijpend dat er speciale tenten worden opgezet op het terrein van het ziekenhuis in Uden. Peter van der Zanden komt in een van die tenten te liggen. “Een triagetent”, aldus Dorothée. Daarin wordt de eerste beoordeling van patiënten gedaan.

Voor Peters gezin volgt een onzekere periode. “Ik kon daarna naar huis om kleding voor hem langs te brengen en dat mocht ik afgeven bij de hoofdingang”, vertelt Dorothée. Vanaf dat moment hoorde ze niks meer van of over Peter. “We kregen ook niet te horen waar hij precies kwam te liggen of hoe lang wij hem niet zouden zien.”

Na de opname van Peter half maart wordt het ook steeds drukker in andere ziekenhuizen in Noord-Brabant. Verpleegkundige Yvonne vreest dat de grote hoeveelheid patiënten simpelweg te groot is voor wat de zorg op dat moment kan hebben.

‘Eindelijk een adempauze’

Yvonne en haar collega’s krijgen pas wat lucht als besloten wordt om patiënten naar andere, noordelijke ziekenhuizen te vervoeren. ”Als je ziet en hoort dat de hulp vanuit het noorden is ingezet komt er eigenlijk een hele opluchting over je heen, zo van: ‘ze komen ons eindelijk helpen”’, vertelt ze geëmotioneerd.

Peter wordt ook verplaatst, van Uden naar Eindhoven. In Eindhoven knapt hij in eerste instantie wat op. Vol goede moed stuurt hij bij de eerste mogelijkheid een selfie naar zijn familie. Vlak daarna krijgt hij, door het coronavirus, een zwaar herseninfarct.

Voor de tweede keer weduwe

”Een uur nadat hij die foto stuurde werd ik gebeld door de zaalarts”, vertelt Dorothée. ”Het ging eigenlijk heel goed, ze wilden hem zelfs verhuizen naar een meerpersoonskamer. Maar we werden eigenlijk gebeld met de vraag of we direct konden komen, want ze wisten niet wat er aan de hand was met hem.” Daar kreeg de familie te horen dat Peter het einde van de dag niet zou halen.

Bizar genoeg raakt Dorothée, die haar eerst echtgenoot verliest aan een auto-ongeluk, nu voor de tweede keer weduwe. ”Als je 54 jaar bent en voor de tweede keer je man verliest, is dat moeilijk. Het waren ook allebei twee hele gezonde mannen die midden in het leven stonden. Ze zijn allebei gewoon uit het leven gerukt.”

Kever-begrafenis

Peters uitvaart werd een heel bijzondere. Peter was, net als zijn hele familie, een groot fan van de Volkswagen Kever. De auto’s zijn zijn lust en zijn leven. Het ludieke idee om afscheid te nemen van Peter met een erehaag van Kevers, kwam van zijn broers. Veel vrienden van Peter namen die dag een Kever mee en parkeerden die in een lange haag. ”Dat was heel mooi om te zien, heel speciaal”, vindt Dorothée.

De zoon van Peter, Luuk, werkt nu samen met zijn ooms om de oude Kever van zijn vader weer helemaal op te knappen. Als eerbetoon. In maart, als Luuk 18 jaar wordt, krijgt hij de opgeknapte Kever van zijn vader cadeau. Het moet een onvergetelijk dag worden.

”Wij vinden het belangrijk dat hij straks in de auto van zijn vader kan rijden”, zeggen de ooms van Luuk. ”Zo af en toe kijken we ook omhoog en we voelen dan dat Peter er toch een beetje bij is, hoe raar dat dan ook mag klinken.”

Optimistisch doorgaan

2020 gaat voor de familie Van der Zanden en verpleegkundige Yvonne de boeken in als een verschrikkelijk jaar, maar er zijn niet alleen trieste momenten. ”Het blijft het jaar van de coronapandemie maar je ziet ook hoe sterk en veerkrachtig je bent als mens en als team in het ziekenhuis”, concludeert Yvonne. ”Ik heb dit jaar geleerd hoeveel we aankunnen als we samenwerken.”

Dorothée kijkt er nu al naar uit om haar zoon in de auto van zijn vader te zien rijden. ”Dat gaat een dag met een lach en een traan worden. Het zal heel speciaal zijn om Luuk te zien zitten waar Peter zo vaak heeft gezeten.”

“Ik denk dat hij heel trots gaat zijn op het eindresultaat”, vertelt Luuk. “Hoewel, als hij nu meekijkt, zal hij het ook lastig vinden aangezien we nu wel zijn auto uit elkaar aan het halen zijn”, grapt hij.

De restauratie van Peters gouden Kever gaat de goede kant op, maar de familie Vna der Zanden kan nog wel een financieel steuntje in de rug gebruiken. Mensen die een centje kunnen missen, kunnen doneren via deze crowdfundactie.