Jaar cel voor Bossche burenruzie: fors lager dan eis

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag fors lagere straffen opgelegd dan geëist in de zaak van de Bossche burenruzie. De drie verdachten hebben elk één jaar cel gehad, waarvan de helft voorwaardelijk.

Bij de ruzie op de Orthen in Den Bosch werd in juni met een ijzeren staaf en een knuppel geslagen en met een riek gestoken. Beelden daarvan stonden nog dezelfde dag op social media.

OM: dubbele poging tot doodslag

Tegen de mannen was vier jaar cel geëist. De officier van justitie vond dat er sprake was van een dubbele poging tot doodslag, terwijl de rechter het een poging tot zware mishandeling vond. Daarop staat een fors lagere straf .

Groepsverkrachting

Het conflict was een uitvloeisel van een al langer lopend conflict tussen de buren. Volgens regionale media speelt in het conflict ook de zaak rond groepsverkrachtingen in Den Bosch een rol. Verschillende jonge mannen zouden in een garage aan de Orthen meisjes hebben verkracht. Eén van de drie veroordeelde mannen is de vader van de hoofdverdachte in die zaak.