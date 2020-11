Nietsvermoedende voorbijgangers krijgen onverwacht een bloemetje van Ivan

Het jaar 2020 is voor veel mensen een jaar om niet snel te vergeten. De wereldwijde gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang merkbaar zijn. We kunnen allemaal dus wel een glimlach gebruiken, zo dacht Ivan Andreas uit Amsterdam.

En dus krijgen nietsvermoedende voorbijgangers in de hoofdstad een bosje bloemen van hem aangeboden. Gewoon omdat het kan. De sympathieke en bescheiden Amsterdammer raakte geïnspireerd door een Australische tiktokker die filmpjes maakt waarin hij bloemen uitdeelt aan vreemden.

Toen Ivan later boodschappen ging doen en langs een bloemenkraam liep, kocht hij spontaan een bosje fleurige ruikers om die vervolgens weg te geven aan de eerste – verbouwereerde – voorbijganger. Het TikTok-filmpje dat hij vervolgens daarvan plaatste werd binnen korte tijd ruim 300.000 keer bekeken.

‘Niet voor clicks of likes’

Maar daar is het Ivan echt niet om te doen. Sterker nog; hij twijfelt of hij mee moet werken aan dit verhaal bij Hart van Nederland. De Amsterdammer wil namelijk niet de indruk wekken dat hij het doet voor clicks of likes. Hij hoopt oprecht dat hij andere mensen op een idee brengt om hetzelfde te doen.

De bloemenman waar Ivan zijn boeketjes scoort vindt het intussen een geweldig initiatief. “Ik geef hem altijd een beetje korting voor het goede doel”, vertelt de ondernemer. De filmpjes en de reacties van de gelukkige ontvangers zijn te vinden op het TikTok-kanaal van Ivan.