Moeder Dina wil de moordenaar van haar dochter Safhinaz (24) terug achter de tralies

Dina Meijer is een inzamelingsactie gestart om de moordenaar van haar dochter weer achter de tralies te krijgen. De 24-jarige Safhinaz werd op 15 februari 2016 door haar ex-man doodgeschoten in Noord-Irak, terwijl ze haar zoontje in haar armen hield en haar twee dochters ernaast stonden.

Na vier jaar is de moordenaar van Safhinaz alweer op vrije voeten in Irak. Het is onverteerbaar voor Dina. Ze hoopt daarom met het ingezamelde geld een nieuwe rechtszaak te kunnen beginnen in het Midden-Oosterse land.

‘Slapen lukt niet meer’

“Ik rust niet voordat hij weer achter de tralies zit”, zegt de 64-jarige Dina tegen Hart van Nederland. “Toen ik hoorde dat de moordenaar van mijn dochter weer op vrije voeten was, was het net of mijn dochter opnieuw vermoord is.”

Het is voor de moeder alsof ze alles weer helemaal opnieuw beleefd. “Slapen lukt niet meer”, vertelt ze. “Nu denk ik weer, sorry voor mijn woorden, die vieze hond slaapt nu bij mijn kleinkinderen.” Dat de man nu bij de kinderen is en “haar mooie dochter in de grond ligt”, gaat er maar moeilijk in. “Dat doet zo’n pijn, zo’n erge pijn.”

Op valse gronden vrijgekomen

Volgens Dina is de vrijlating van de moordenaar onder valse voorwendselen gebeurd, zo las ze in de vertaling van het besluit. Ze zou haar schoonzoon namelijk vergiffenis hebben geschonken. “Dat zou ik natuurlijk nooit doen”, stelt ze boos.

“In Irak is de wet dat als de moeder van slachtoffer de dader vergeeft, hij direct vrijkomt”, weet Dina. “Die moordenaar heeft gezegd dat ik hem heb vergeven en dus hij is vrijgelaten op valse papieren. Hij heeft gefraudeerd met hulp van zijn andere familieleden.”

De man die Safhinaz vermoordde, heeft er dus maar vier jaar voor hoeven brommen. “Hij moest eigenlijk nog tot 2023 zitten. Dat vond ik al te weinig”, vertelt de moeder. “Maar ik dacht: dan heb ik nog tijd om mijn kleinkinderen hier te krijgen. Die wonen in Irak, in het huis waar hun moeder is doodgeschoten , verschrikkelijk gewoon.”

Inzamelingsactie gestart

Om haar kleinkinderen naar Nederland te krijgen, moet hun vader weer snel de gevangenis is. Dina is daarom een inzamelingsactie gestart om de dure advocaatkosten te betalen. Ze heeft daarvoor minimaal 20.000 euro nodig. “Ik heb dat zelf niet. Ik werk als schoonmaakster, kan dat nooit zelf betalen.”

Inmiddels zijn er ook meerdere acties op touw gezet in haar woonplaats Drachten. Zo worden er flessen ingezameld en willen horeca-eigenaren ook meehelpen met inzamelen. “Het is hartverwarmend hoe iedereen hier meeleeft”, zegt Dina dankbaar.

“We hebben helaas nog niet genoeg geld bij elkaar om die moordenaar, de vader van mijn kleinkinderen, weer in de cel te krijgen”, zegt de moeder van Safhinaz tot slot. “Alle kleine beetjes helpen. Hij moet weer achter de tralies en mijn kleinkinderen moeten terug, anders rust ik niet.”

Beeld: Dina Meijer