De inzamelingsactie die is opgezet voor het gezin van brandweerman Pim die vorige week zaterdag tijdens zijn werk om het leven kwam, is een groot succes. Binnen twee dagen zijn honderden donaties gedaan en is er ruim 15.000 euro opgehaald.

Brandweervrijwilliger Pim kwam om het leven toen hij tijd tijdens een klus in een appartementencomplex in Den Dolder in een vier meter diepe liftschacht viel. De klap van de val is hem fataal geworden. Pim laat zijn vrouw Susy, zijn twee zoons van 11 en 13 jaar en baby van 11 dagen achter.

Studiefonds voor de kinderen

Nabestaanden zijn de actie gestart om het gezin zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. “We willen dat de kinderen een zorgeloze toekomst tegemoet gaan en de mogelijkheid krijgen te gaan studeren en wereld op hun eigen manier te ontdekken”, schrijven de initiatiefnemers op de crowdfundpagina. Het streefbedrag is 30.000 euro.