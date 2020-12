Inwoners Wijk aan Zee doen aangifte tegen Tata Steel

Steeds meer inwoners van het Noord-Hollandse dorp Wijk aan Zee doen aangifte tegen staalgigant Tata Steel. Dit doen zij op basis van artikelen 173a en 173b van het Wetboek van Strafrecht, of een ieder ander toepasselijk artikel. In deze artikelen staat dat het verboden is om, al dan niet met opzet, de omgeving met stoffen te vervuilen.

De inwoners geven aan dat het absoluut niet de bedoeling is om Tata Steel op te doeken. Ze willen dat de voormalige Koninklijke Hoogovens ophoudt met het willens en wetens de lucht in laten gaan van stoffen die mensen in de omgeving ziek maken.

Milieuvervuiling zat

In een poging het staalbedrijf tot verantwoording te roepen, doen steeds meer mensen, nu zo’n twintig, aangifte. Ze zijn de milieuvervuiling van hun dorp meer dan zat. “Ik heb aangifte gedaan tegen de overlast die Tata Steel veroorzaakt en waar wij dagelijks hinder van ondervinden”, aldus een van de inwoners. “Ik maak me zorgen om mijn eigen gezondheid en die van mijn kinderen.”