Het coronavirus splijt nog steeds families. Het lukt Haarlemmer Cesar van Faassen maar niet om een visum voor China te krijgen, waar zijn zwangere vriendin Serena op hem wacht. De tijd begint inmiddels al aardig te dringen.

Dolgelukkig was het stel toen vijf maanden geleden bleek dat de Chinese Serena zwanger was. Het lot bracht ze bij elkaar in Kroati√ę en Cesar wil binnenkort naar China vertrekken om daar met zijn aanstaande gezin te gaan wonen. Maar de wereldwijde coronacrisis gooit nu roet in het eten.

Met tranen in ogen

Voor de 31-jarige Cesar is het een ramp dat hij in deze belangrijke tijd niet bij zijn geliefde kan zijn. “Ik ben er kapot van. Dit is het eerste kind dat ik ga krijgen. Mijn vriendin belt me met tranen in haar ogen,” zegt hij vrijdag tegen¬†Hart van Nederland.

De aanstaande vader merkt dat Serena hem nu juist hard nodig heeft. “Het zijn de kleine dingen die ik niet kan doen. Haar enkels zijn soms dik, maar ik kan haar niet even een massage geven.” Om toch nog iets te kunnen betekenen stuurt Cesar spullen als babyvoeding en speentjes op per post. “Dat kost 50 euro per pakketje.”

Geen uitzondering

Cesar wacht naar eigen zeggen al vijf maanden op duidelijkheid over wanneer hij China weer in mag. Er geldt op dit moment een inreisverbod voor het land. Ook mensen met een geldig visum of verblijfsvergunning mogen niet naar China reizen.

De Chinese ambassade heeft de Haarlemmer eerder laten weten dat er voor hem geen uitzondering wordt gemaakt. “Ze zeggen dat alleen mensen met een speciale functie, zoals als militair, arts of politicus het land in mogen.” Toch geeft de aanstaande vader niet op, nu de geboortedag van zijn eerste kind steeds dichterbij komt. “Ik heb er alles voor over om erbij te zijn.”

Hart van Nederland heeft bij de Chinese ambassade om een reactie gevraagd, maar die tot nu toe niet gekregen.