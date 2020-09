Op het terrein van het industriecomplex Chemelot is een incident gebeurd waarbij hexaangas is vrijgekomen, meldt veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hexaangas is een licht ontvlambare stof.

Metingen hebben aangetoond dat de stof niet buiten het terrein terecht is gekomen en rond 11:00 uur meldde de veiligheidsregio dat de lekkage is gedicht en de situatie onder controle is.

Uit voorzorg werd de A76 afgesloten en het treinverkeer stilgelegd, maar inmiddels zijn de weg en de spoorlijn weer vrijgegeven.

Niemand raakte gewond.