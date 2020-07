Man breekt in bij bakker omdat de koeken onweerstaanbaar zijn

Een 38-jarige inbreker in Tilburg had vannacht erg honger. De man probeerde in te breken bij een bakkerij door een ruitje in te tikken, maar een oplettende buurtbewoner had dit in de gaten en belde de politie.

De man verklaarde na zijn aanhouding aan de politie dat hij inbrak omdat ‘de koeken er zo lekker uit zagen’. De bakker heeft aangifte gedaan. De inbreker wist niks mee te nemen, maar toch zit de bakker met de gebakken peren: zijn gehele ruit werd vernield.

Beeld ter illustratie, via Unsplash