Inbreker (36) smult rustig van snacks in cafetaria Zaltbommel

De eigenaar van een cafetaria in de Gelderse gemeente Zaltbommel keek zondagochtend raar op van een ongenode gast. De politie kwam snel ter plaatse en trof aan de keukentafel de verdachte aan, omringd door allerlei versnaperingen.

De inbreker deed zich in alle rust tegoed aan Red Bull met wodka, loempiaatjes, bitterballen, kaassoufflés en een huzarenslaatje. De verdachte, een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden en zit vast. De snackdief bleek ook nog te worden gezocht voor een inbraak ergens anders in het land.

Beeld: Politie