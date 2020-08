Inbreeksters houden huis in kinderkamer Wageningen

De politie is op zoek naar twee inbreeksters die zondag 1 maart rond 15:00 uur een woning aan de Crocusstraat in Wageningen finaal overhoop hebben gehaald. Ook de kinderkamer werd niet gespaard.

Op beelden van Opsporing Gezocht is te zien dat de twee vrouwen via de achterkant het huis binnenkwamen, door eerst de deur van de schutting te forceren en daarna het raam in de achterdeur kapot te slaan. Eenmaal binnen haalden ze de hele woning – op hun dooie gemakje – overhoop. Ook in de kinderkamer hebben ze een ravage aangericht. In een kast sloopten ze, onder de daar hangende kinderkleding, het vloertje.

Modelautootjes

Wat ze precies dachten aan te treffen aan kostbaarheden is een raadsel: ze gingen er na een half uur vandoor met een paar modelautootjes.

Het duo is nog spoorloos, dus zijn beelden van de inbraak vrijgegeven. De ene vrouw had een lichtgetinte huidskleur, donker lang haar en droeg een bruine lange jas. De andere vrouw had ook een lichtgetinte huidskleur met zwart haar, droeg zwarte kleding, witte gympen en grijze handschoenen.

WAGENINGEN – Inbreeksters halen woning compleet overhoop Twee inbreeksters haalden een woning compleet overhoop. Zelfs de kinderkamer werd niet gespaard. Herken jij deze vrouwen? Geef het door aan de politie ➡️ https://bit.ly/3fTQfiH Posted by Opsporing Verzocht on Thursday, July 23, 2020

Beeld: Opsporing Gezocht