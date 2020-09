Woningcorporatie gooit hele inboedel van Amber in container

Dierbare foto’s, de bank, kleding, een printer, sieraden, motoronderdelen. Allemaal spullen van Amber Tuynman die in opdracht van woningcorporatie Nijestee in een afvalcontainer zijn gegooid. Vorige week donderdag wist de Groningse niet wat haar overkwam toen ze zag dat de opslag van haar woning zomaar was leeggehaald.

Servicedienst Groningen had van woningcorporatie Nijestee de opdracht gekregen om alle woningen en opslagruimtes aan de Johan Vermeerstraat leeg te halen. Deze worden namelijk binnenkort gesloopt. Volgens het contract hadden Amber en haar vriend Pablo nog tot maandag 31 augustus om de woning te verlaten en hun spullen mee te nemen. Zij waren dan ook nog volop bezig met verhuizen en hadden net allerlei kostbare dingen opgeborgen in de opslag. om binnenkort mee te nemen naar het nieuwe huis.

Inladen in hun eigen auto

Dat nu juist die spullen die bewuste donderdag in een container zijn beland, vindt Amber ongelooflijk. Tijdens het gesprek met Hart van Nederland een paar dagen later, is Amber nog steeds een beetje beduusd: “Ik kwam ‘s middags thuis en zag dat mijn gehele inboedel op straat lag. Alle dierbare spullen waren in een container gegooid, alsof het niks is. Op wat grote kostbare dingen na, die de jongens van Servicedienst Groningen wel even in hun eigen auto zouden laden. Ik voelde me machteloos en kon dagenlang niet rekenen op hulp van opdrachtgever Nijestee.”

Pas vijf dagen later hoorde Amber iets van de woningcorporatie. Na ontkenning en in discussie gaan, kwamen er dinsdag eindelijk excuses. De corporatie heeft een grote fout gemaakt, maar zekerheid dat Amber alle geleden schade vergoedt krijgt, werd niet gegeven.

Bonnetjes en foto’s

Er staat volgende week woensdag een gesprek gepland en dan gaan ze praten over wat er precies is gebeurd en hoe Nijestee dit gaat oplossen. “Maandag moet ik een lijst aanleveren met bewijzen, bonnetjes en foto’s van alles wat in de opslag stond en is beschadigd of kwijtgeraakt. Ik ben nog lang niet klaar en zit nu al op de tienduizend euro.”

En dat is dan alleen de materiĆ«le schade. Amber is al een week non stop bezig met regelen en krijgt geen rust. Ze klinkt vermoeid en het voelt alsof ze er alleen voor staat, aldus Amber zelf. “De komende dagen ga ik op zoek naar bewijzen en controleren wat er allemaal stuk en kwijt is. En ondertussen hopen dat Nijestee woensdag met een redelijke tegemoetkoming komt.”

Reactie Nijestee Groningen

Na vragen van Hart van Nederland komt Nijestee Groningen met de volgende reactie: “Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Wat er precies is misgegaan, zoeken we intern uit. We hebben bij de bewoonster aangegeven dat we een indicatie nodig hebben van welke spullen aanwezig waren in de berging, zodat we weten wat de juiste compensatie is. We zijn in gesprek met de bewoonster om tot een goede oplossing te komen voor alle geleden schade. Natuurlijk hebben we onze spijt betuigd, ook wij vinden het erg vervelend dat dit is gebeurd. We willen dat de bewoonster zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze focus ligt op het oplossen van deze situatie in samenspraak met haar.”