Kapper betrapt op illegale salon in schuurtje na tip van omwonenden

Aanstaande maandag gaan de kapsalons weer open. Toch kon niet iedereen daarop wachten. Een kapper uit Deventer werd betrapt op een illegale kapsalon in een schuurtje in de Rivierenwijk. Een buurtbewoner tipte de illegale kapsalon, waarna handhaving een kijkje nam.

Na de tip namen toezichthouders poolshoogte bij een schuurtje in de wijk, waar ze een bescheiden ingerichte kapsalon aantroffen. “Wij hebben geen kliklijn in Deventer”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Maar als omwonenden zich zorgen maken, nemen we wel een kijkje.”

Bezig met tondeuse

Op het moment dat handhaving het schuurtje binnenviel was de kapper bezig met de tondeuse. De kapper, die normaal gesproken in zijn eigen salon werkt, was nog net alles aan het finetunen. “Zijn klant zit dus niet met een kapsel dat half geknipt is.”

De boete voor een particulier voor het niet naleven van de coronamaatregelen is 390 euro. Bedrijven die zich niet houden aan de coronaregels betalen 4.350 euro boete.

Beeld: ANP