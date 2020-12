Illegale feestgangers zoeken confrontatie met politie in Haarsteeg

Bij een illegaal feest in Haarsteeg (Noord-Brabant) hebben twee mannen zich zaterdagavond gewelddadig gedragen tegen de politie. De agenten kwamen naar het feest in een tot kroeg omgebouwde schuur in de Oude Haven en toen ze dit wilden beëindigen, keerde het duo zich tegen hen.

Daarbij raakte een van de politiemensen licht gewond. De mannen van 18 en 49 jaar oud zijn aangehouden met behulp van pepperspray.

Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen hoeveel mensen er op het feestje waren, maar wel dat het er te veel waren voor de beperkte ruimte waardoor ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Feestschuur gesloten

Burgemeester Willemijn van Hees heeft inmiddels besloten de omgebouwde schuur per direct te sluiten. ‘’Het is onvoorstelbaar dat dit plaats vindt”, reageert ze. “We zitten middenin een tweede golf en een landelijke lockdown. De druk op de zorg is enorm. We tolereren dit gedrag niet en treden daarom hard op tegen dit soort uitspattingen.”

ANP/Redactie