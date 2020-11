Sinterklaas en Pieten brengen illegaal bliksembezoek aan Deventer

Volgens de gemeentelijke wet mag hij zich in Deventer pas op 5 december in het openbaar laten zien, maar tóch kon Sinterklaas het niet laten zondag alvast Deventer aan te doen.

Niet te paard, maar met een amfibievoertuig reed hij door de binnenstad van Deventer. Hem missen was moeilijk, uit luidsprekers op het voertuig schalde muziek en de sint bezuinigde ook niet op pepernoten.

Aan Hart van Nederland vertelt woordvoerder van de gemeente Maarten Jan Stuurman dat de sint zich met zijn actie niet aan de APV heeft gehouden. Daarin staat dat de Sint zich niet mag laten zien voor het laatste weekend voor 5 december. “Een regel die er al van oudsher is. Dit jaar valt 5 december op een zaterdag, dus is dat de dag van de officiële intocht in Deventer.” Die dag is er dit jaar geen fysieke intocht, maar wel online zo laat de woordvoerder weten. De actie van de Sint op deze zondag is niet aangekondigd. “Wat ik heb begrepen is dat het voertuig het voetgangersgebied is in gegaan, dat lijkt me niet handig als het zo druk is.” Er komt geen onderzoek naar het incident.

Lees ook: Opnieuw drukke boel bij ‘Grote Pietenhuis’ Paleis Soestdijk

Zwarte Pieten in Den Haag

Zaterdagmiddag zetten Zwarte Pieten onaangekondigd Den Haag op stelten. Ze dansten vrolijk op luide muziek en deelden strooigoed uit aan tientallen kinderen. De politie maakte in overleg met de Pieten een einde aan de optocht. Er werden geen boetes uitgedeeld of namen genoteerd, liet een woordvoerder desgevraagd weten aan Hart van Nederland.

Lees ook: Dansende Zwarte Pieten zetten Den Haag op stelten

Beeld: SPS Media