IKEA stopt met haar iconische papieren catalogus, laat het bedrijf maandag weten. Wie hoopt er nog snel eentje te kunnen bemachtigen, is te laat: de laatste editie werd afgelopen zomer verspreid. Wel komt er eind volgend jaar als eerbetoon nog een boek vol IKEA wooninspiratie uit.

De catalogus van het Zweedse woonwarenhuis kent een rijke geschiedenis: op het hoogtepunt in 2016 werden er 200 miljoen exemplaren gedrukt, in 69 verschillende versies en 32 talen. Vorig jaar nog werd de catalogus zelfs gepubliceerd als luisterboek. In zes uur en twaalf minuten werd de hele gids van voor naar achter voorgelezen.

‘Emotionele beslissing’

Toch merkte IKEA dat er de laatste jaren steeds minder animo was voor de papieren catalogus. Mensen zoeken de spullen immers steeds vaker online op. Daarom is er nu besloten om te stoppen met de iconische woongids. “Een emotionele, maar ook rationele beslissing”, aldus het bedrijf.

Om de catalogus niet helemaal een stille dood te doen laten sterven komt er eind 2021 nog een boek vol IKEA wooninspiratie en kennis. Dit boek zal ook dienen als eerbetoon van de zeventig jaar oude traditie van de catalogus.

Na 70 succesvolle jaren, sluit IKEA het hoofdstuk af. Voor velen was de catalogus aanwezig bij primeurs. Eerste baby. Eerste schooldag. Eerste keer op kamers gaan. Maar de tijden veranderen. De IKEA catalogus van augustus 2020 was onze laatste, zowel gedrukt als digitaal. pic.twitter.com/tCrZfAeyOT — IKEA Nederland (@IKEANederland) December 7, 2020

Foto: IKEA