Topsporters mogen vanaf deze week weer beginnen met trainingen en wedstrijden. Maar de vijf Nederlandse ijshockeyclubs in de Beneliga hebben zelf unaniem besloten om deze winter geen competitie af te werken. Zonder publiek is het financieel niet te doen en ook logistiek zorgen de coronamaatregelen voor onoverkomelijke problemen.

Bij regerend landskampioen UNIS Flyers uit Heerenveen zitten normaliter een kleine 2000 man op de tribune. Maar deze winter blijven de tribunes van Thialf leeg. “We zouden het heel graag door willen laten gaan, maar het is niet te doen”, vertelt voorzitter Henk Hoekstra aan Hart van Nederland. “In vergelijking met andere zaalsporten is ijshockey veel duurder. Het onderhouden van een ijsbaan, dat heb je niet bij korfbal of basketbal. Het materiaal is ook duur, een stick kost bijvoorbeeld al 150 tot 180 euro, en een gemiddelde speler verslijt er acht tot tien per jaar.”

Lees ook: Nederlandse Joep fluit toplanden ijshockey in Slowakije

En dan is er nog het verplichte testen op corona. De selecties in het ijshockey zijn groot, 22 man per club, aldus Hoekstra. “Met de staf erbij kom je op 30 personen uit die zich wekelijks twee keer zouden moeten laten testen. Dat loopt in de duizenden euro’s per week.” Dat de competitie voor de helft uit Belgische teams bestaat helpt ook niet mee. Bovendien zou de competitie voor de lente afgerond moeten zijn. “Dat is veel te weinig tijd. En helemaal als er wedstrijden gaan uitvallen, vanwege besmettingen.”

Schone lei in september

De ijshockeyclubs hebben twee voornaamste inkomsten: sponsoren en publiek. Aangezien veel sponsoren het ook niet makkelijk hebben door de coronacrisis, waren de Nederlandse profclubs er snel uit. Hoekstra: “Anders breng je het voorbestaan van de clubs in gevaar. Dan maar in september weer met een schone lei beginnen.”

Lees ook: Mooie dag voor topsporters, ze mogen namelijk weer competitie spelen

Voorzitter Danny Micola van de BeneLeague-organisatie reageert in een bericht op de website van de ijshockeybond. “Het is natuurlijk spijtig dat de clubs tot dit besluit hebben moeten komen. Maar het is wel begrijpelijk.”