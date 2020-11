IJscoman Moes moet nu echt weg van het Binnenhof: 'Hij is wereldberoemd in Den Haag'

IJscoman Moes Pekedemir rijdt al 45 jaar door de stad en is een begrip op het Binnenhof. Maar hij moet er binnenkort definitief weg nu de gemeente hem geen ontheffing van de milieuzone geeft.

Vanaf 1 december mogen tweetaktmotoren niet meer in Den Haag rondrijden en nét die motor ligt onder de karren van Moes. Ook zijn vrouw en zoon rijden ermee door de stad. Ze zijn inmiddels bekend om hun werk. En stoppen, dat doet Moes verdriet. “Ik ga gewoon door, wat moet ik anders?” Hij krijgt bijval van raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep De Mos): “Ik neem hier geen genoegen mee”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. “Er is een beperkt aantal oldtimer ijscokarren. Moes is wereldberoemd in Den Haag en de oldtimerbrommertjes horen net zo goed bij de stad. Desnoods dien ik een motie in.”

Zomaar opgeven, daar denkt de ijscoman niet aan. “Ik moet mijn kar elektrisch gaan maken zeggen ze. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ga gewoon door.” De ondernemer rijdt naar eigen zeggen maar 10 minuten per dag. Hij moet nog een paar jaar ijs verkopen totdat hij met pensioen gaat. En hij hoopt er tot dan mee door te kunnen gaan.

Reactie gemeente

De gemeente Den Haag laat aan Hart van Nederland weten dat alleen schonere brom- en snorfietsen nog welkom zijn in de stad. “Dit betekent wel dat alle eigenaren met een tweetakt-brommer of snorfiets de overstap moeten maken naar een schoner voertuig, zodat de lucht in de stad verder verbetert. We zien dat veel ondernemers en bewoners deze overstap al gemaakt hebben, en gebruik maken van de omruil-subsidieregeling van de gemeente voor vervuilende oude voertuigen.”

“Het Haagse stadsbestuur hoopt uiteraard dat Moes met zijn markante IJscokar ook de overstap maakt. Zo kan deze Rijswijkse ondernemer blijven bijdragen aan een gezellige, uitnodigende binnenstad waar iedereen zich welkom voelt, ook mensen met bijvoorbeeld astma of andere longaandoeningen.”