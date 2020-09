Ierse pub omgetoverd tot bloemenzaak, in plaats van whiskeyflessen staan er nu bloempotten op het schap

Caféhouders Ralf van Rees en Donatha van Dijk uit Terneuzen hebben dankzij de coronacrisis een opmerkelijke carrière-switch gemaakt. In plaats van donkere biertjes en whiskey, worden er tegenwoordig orchideeën en distels verkocht. Want hun Ierse pub is omgebouwd tot bloemenzaak.

Ralf staat achter de toonbank, waaraan je nog goed kunt zien dat het tot voor kort een bar was. Hij wijst naar de met bloempotten gevulde plank achter hem. “We hadden hier een uitgebreid drankassortiment met vijftien soorten whiskey, alle planken stonden vol. Zeven bier op tap. Maar dat is allemaal klaar.” Donatha valt hem bij. “We kunnen een kopje koffie of thee aanbieden. Voor alcohol moet je hiernaast zijn.”

Smal café

De reden van de drastische omslag is het gebrek aan ruimte in de kleine zaak. Door de coronamaatregelen konden er maar een handjevol mensen in de pub komen. “Mijn buurman heeft gelukkig een groot terras, dus bij hem is het wel mogelijk”, vertelt Donatha. “Maar bij ons is het te smal.”

“Hier tegen de muur hadden we ronde statafels”, laat Ralf zien. “En aan de bar stonden krukken. Dan hou je een metertje ruimte over. Als ze dan binnenkomen, heb je zo een prent te pakken.”

Pubsfeer in bloemenzaak

Toch gaat niet alle sfeer verloren, nu de zaak bloemen en planten verkoopt, bezweert Donatha. “We draaien nog steeds muziek, maar dan rustig op de achtergrond. Niet zoals in de pub lekker hard, en dan meelallen. Maar de warmte, de gezelligheid, de vriendelijkheid, dat wilden we toch behouden.”