Als het aan 38 procent van de Nederlanders ligt moet de verkoop en productie van tabaksproducten verboden worden. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 3.400 Nederlanders van het Hart van Nederland-panel. Ook onder rokers zijn voorstanders van zo’n verbod: 1 op de 6 vindt dat hun eigen pleziertje niet zou moeten mogen.

In deze eerste dagen van ‘Stoptober’ riep de directeur René Medema van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam op tot een veel strenger antirookbeleid. “Volgens het CBS staat de teller op zo’n 10.000 mensen die helaas zijn komen te overlijden door corona. Dat is natuurlijk verschrikkelijk”, vindt hij. “Maar laten we ons ook bewust zijn dat voor kanker het er dit jaar 20.000 zijn, en dat zal het volgend jaar weer zijn en misschien nog wel meer.”

Maatregelen tegen roken

Sinds donderdag worden sigaretten alleen nog maar verkocht in weinig verleidelijke donkergroen bruine pakjes. Dit is een maatregel uit het Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Deze stap gaat directeur Medema van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis niet ver genoeg. Hij vindt dat sigaretten véél duurder zouden moeten worden.

Ook zouden tabaksproducten wat hem betreft veel minder makkelijk verkrijgbaar moeten zijn. “Lidl heeft gezegd dat ze het niet meer gaan verkopen, en ik hoop dat andere supermarkten dat gaan volgen. Als je pretendeert duurzaam te zijn en het beste met je klanten voor te hebben door gezonde producten te verkopen, haal dan alsjeblieft de tabak uit de schappen.”

‘Strafbaar worden’

Voor panelleden die van het roken af willen zijn de gezondheidsredenen ook de belangrijkste. “Mensen die roken weten niet hoe erg ze anderen hiermee terroriseren”, reageert iemand. “Ik ben longpatiënt, ik zou graag gezonde longen willen hebben. Mensen die roken maken zichzelf ziek, maar hun omgeving ook. Eigenlijk moet dit strafbaar worden.”

Toch zijn de meeste mensen, 56 procent van de ondervraagden, zijn tegen een verkoop verbod. Het gevoel van vrijheid om keuzes te maken en de problemen om dit te handhaven zijn de belangrijkste tegenargumenten.

Daarnaast wijzen veel mensen naar alcohol, dat ook een negatieve effecten op de gezondheid heeft. “Doe maar wat aan alcohol en drugs, daar hoor je nooit wat over”, stelt een tegenstander. “Sigaretten worden alsmaar duurder, maar een krat bier koop je al voor 9 euro, belachelijk.”

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.