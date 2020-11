Vrienden in actie voor Sandro na heftige overval: 'Het voelt wel een beetje ongemakkelijk'

Voor ondernemer Sandro Cisci stapelt de ellende zich dit jaar op: hij moet zijn winkel sluiten, zit met een huurschuld van 18.000 euro en bij zijn eerste werkdag in kledingwinkel wordt hij overvallen en bedreigd.

Vrienden hebben nu een inzamelingsactie opgezet, omdat ze vinden dat de Groninger wel een steuntje in de rug kan gebruiken. En dat Sandro geliefd is, blijkt wel: binnen een week is er al ruim 7.000 euro ingezameld. “Vrienden zeiden tegen mij: iedereen steekt altijd zijn vinger bij je op en je slaat er geen over. Nu is het tijd dat je zelf je vinger eens opsteekt”, zegt Sandro.

18.000 euro huurschuld

De ondernemer is zijn eigen kledingwinkel – zijn droom – nog aan het opbouwen, als de coronacrisis uitbreekt. “Ik kreeg een omzetverlies van 95 procent en zakte steeds dieper weg.” Hij gaat de schoonmaak in om te overleven. Maar hij kan niet anders dan de deuren van zijn winkel definitief sluiten. Wel zit hij nog vast aan een huurcontract tot volgend jaar november; het levert hem een huurschuld van 18.000 euro op. Geld dat Sandro niet heeft.

Gelukkig staat een aantal maanden geleden ineens de eigenaar van een kledingwinkel in de buurt op de stoep. “Hij zei dat er vijf mensen bij hem waren geweest, die heel lovend over mij spraken.” Voordat hij het weet, heeft Sandro een nieuwe baan. “Het gaf me zoveel verlichting in mijn hoofd.”

Overval

Maar op zijn eerste werkdag in juli gaat het gruwelijk mis. Sandro wordt overvallen. De daders bedreigen hem met een groot mes en eisen de inhoud van de kassa. Sandro besluit naar buiten te rennen en de overvallers in de winkel op te sluiten. Tot de komst van de politie houdt hij met al zijn kracht de deur dicht, terwijl omstanders toekijken.

Het is een traumatische gebeurtenis, die Sandro inmiddels voorzichtig een plekje heeft kunnen geven. Hij noemt het de ‘minst succesvolle dag uit zijn carrière’. Sandro zoekt professionele hulp en besluit toch bij de winkel te blijven werken. Vergeten is hij de heftige gebeurtenis nog niet en dan zijn er ook nog de financiële zorgen.

‘Beetje ongemakkelijk’

Vrienden besluiten daarom in actie te komen om hem er weer een beetje bovenop te helpen. Ze starten een online inzamelingsactie en hebben als doel 18.000 euro op te halen: een bedrag dat gelijk staat aan de huurschuld van de ondernemer. De actie loopt als een trein. “Dit is echt fantastisch, dat mensen dit voor me doen. Maar het voelt ook wel een beetje ongemakkelijk”, zegt Sandro. Binnen week stond de teller al op ruim 7.000 euro.

