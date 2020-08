De politie heeft vrijdag in Groningen een hond uit een bloedhete auto moeten halen. Om de Husky te bevrijden moesten agenten een raam intikken. Met de eigenaar is een stevig gesprek gevoerd.

“We kregen een melding binnen dat bij een bouwmarkt in Groningen een hond in een auto zat”, vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Toen agenten ter plaatse kwamen, hadden zich al veel mensen rondom de auto verzameld. Het was dan ook niet zomaar een auto, maar een zogenoemde supercar.

Wapenstok getrokken

“Agenten hebben eerst nog in de bouwmarkt omgeroepen of de eigenaar zich kon melden”, aldus de zegsman. “Maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Toen hebben ze besloten met hun wapenstok het raampje in te tikken.” De Husky kon gelukkig in goede gezondheid uit de auto gehaald worden.

Met de eigenaar, die even later kwam aanlopen, is een stevig gesprek gevoerd. “De schade aan de auto is voor meneer, dat is het”, besluit de politiewoordvoerder.

Beeld: Persbureau Meter