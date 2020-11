Dé 'hunebedhunters' van Drenthe hebben mogelijk derde hunebed ontdekt

Vader en zoon Hingstman zijn al verantwoordelijk voor de vondst van twee hunebedden in het Drenthse Bronneger en mogelijk komt daar nu een derde bij in Gasselte. Lammert en Hendrik noemen zichzelf dan ook “dé hunebedhunters” van Drenthe.

“In de omgeving zijn we berucht en beroemd,” vertelt zoon Hendrik Hingstman lachend aan Hart van Nederland. Hij en zijn vader zijn allebei amateurarcheoloog en dagelijks bezig met het ontdekken en onderzoeken van de omgeving waar ze wonen.

Geërfde foto

Vorig jaar zag Hendrik op een geërfde foto van zijn oma op twee plekken grote stenen liggen op het terrein. Het duo ging op onderzoek uit en na onderzoek van de gemeente bleek dit inderdaad om een hunebed te gaan.

Lees ook: Drenthe zet vanwege corona vol in op Nederlandse toerist

Voor het onderzoek gebruiken ze onder meer een wichelroede. “Wij zijn een boerengezin en gebruikte dit vroeger al om water voor de koeien in de grond te vinden”, aldus Hendrik. De wichelroede van vader Lammert is een L-vormig draad, die bij het rondlopen zou aanslaan als er steen, water of andere objecten in de grond liggen. Dit gebeurde volgens hen bij de plek in Gasselte, op drie kilometer afstand van hun huis. Deze plek hadden ze uitgekozen na het bestuderen van hoogtekaarten op de computer.

Bodemonderzoek

Je mag niet zomaar gaan graven in de grond als je vermoedens hebt van een hunebed. Je moet officieel melding doen bij de burgemeester, in dit geval bij Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze. Dit heeft Lammert gedaan. “Ik heb op meerdere plekken een prikstang in de grond gestopt en daarmee stenen geraakt. Dit zijn dan de dekstenen van het hunebed”, aldus Lammert.

De burgemeester heeft laten weten dat het de moeite waard is om nader bodemonderzoek te doen. “Er zijn 52 hunebedden in Nederland en deze, nummer 53, is misschien wel over het hoofd gezien”, besluit Hendrik.