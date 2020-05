Brandweer schiet imker te hulp tijdens vangen van bijenzwerm in Tilburg

De brandweer werd dinsdagavond ingevlogen om een grote bijenzwerm te vangen uit een boom in Tilburg. Imker Marcel Horck, die het eerst zelf probeerde, kwam er namelijk niet bij op zijn ladder.

De bijen vlogen zo’n vijf tot zes meter boven de grond in de Deken Botsstraat. Ter plekke bleek het imker Marcel niet te lukken om ze te vangen zonder hulp, vertelt hij aan Hart van Nederland. “De bijen zaten met z’n duizenden om mij heen en er staken er een paar op mijn achterhoofd. Ze waren heel boos.”

20.000 boze bijen

Om die reden besloot Marcel de brandweer te bellen. Met de hoogwerker kon hij onder toeziend oog van tientallen buurtbewoners de bijen in veiligheid brengen. De imker schat dat de zwerm uit ongeveer 20.000 bijen bestond. “Ze zitten nu veilig in een bijenkast.”

Volgens de imker maken bijenzwermen een behoorlijk geluid. Vermoedelijk is hij daarom ook gebeld door buurtbewoners. “Het geluid van een bijenzwerm heeft wel iets weg van dat van een vliegtuig.” Toch stelt hij iedereen gerust. “Ze doen niets, maar de dieren zoeken wel een nieuw huis, want in de takken van een boom kunnen ze niet leven.”

Marcel roept mensen die een bijenzwerm opmerken, dan ook op om een imker te bellen. “Wij kunnen ze veilig weghalen en opvangen in een kast, anders blijven ze zoeken”, zegt hij tot slot.

