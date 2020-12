Huizen ontruimd na ontdekking drugslab in Nieuwendijk

De politie heeft in een loods op een bedrijventerrein in het Brabantse Nieuwendijk een drugslaboratorium aangetroffen, nadat zij een melding had gekregen over een brand. Uit voorzorg werden alle woningen in een straal van 200 meter van de loods ontruimd.

De politie kreeg woensdagmiddag een melding dat er brand was in de loods aan de Zandsteeg. Eenmaal ter plekke bleek er geen brand te zijn, maar roken hulpverleners een vreemde lucht en vermoedden ze dat het om drugs ging. Uit voorzorg werden de omwonenden geƫvacueerd. Ze zijn elders ondergebracht.

Drugslab nog in werking

Een arrestatieteam in beschermende kleding ging vervolgens de loods binnen, waar inderdaad een laboratorium werd aangetroffen. Het lab was nog in werking. Het is nog niet duidelijk wat voor soort drugs er werden gemaakt. Er is nog niemand gearresteerd.

Het onderzoekt van de politie duurt nog voort. Een woordvoerder zei te vermoeden dat de omwonenden later op de avond weer naar hun woningen terug kunnen.

ANP

Beeld: Reality Photo