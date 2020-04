Studenten organiseren huisfeest tijdens Koningsnacht, politie deelt boetes uit

In Rotterdam was zondagavond tijdens de Koningsnacht gewoon een huisfeest aan de gang. In ieder geval 14 feestvierders riskeren een boete van 390 euro.

De politie kreeg zondagavond laat een melding over een feestje in een studentenflat aan de Rochussenstraat. “We hebben het pand rondom dichtgezet, waarna we iedereen naar buiten lieten komen”, aldus de Rotterdamse wijkagent Wim Rietveldt.

Veertien personen hielden zich volgens de agent niet aan de coronamaatregelen. Samenscholingen en dus ook feestjes zijn verboden.

Feest met drank en lachgas

Een nacht eerder was het ook al raak in het centrum van Rotterdam. De politie moest ook toen ingrijpen bij een huisfeestje. Daarbij waren sterke drank en lachgasballonnen aanwezig, meldt de politie op Instagram.

Voor de acht aanwezigen is een proces-verbaal opgemaakt. Ook zij riskeren een boete van 390 euro voor het overtreden van de regels omtrent corona.