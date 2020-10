Je kalf of pony laten zegenen in de kerk kan op dierendag: 'Ze is gewoon te aardig en te snoezig'

Waar er normaal rust en stilte heerst in de kerk op zondag, werd er vandaag in Hoogmade luid geblaft en gehinnikt. Op dierendag waren baasjes welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, om hun dieren te laten zegenen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

“Het is extra mooi, omdat dierendag dit jaar op zondag valt”, zegt pastoraal medewerker Jeanne Borst. Alle baasjes kunnen met hun dier een voor een naar voren komen, waarna de kapelaan het huisdier zegent. “Alleen met een kruisteken, vanwege corona niet met water.”

Je dier zegenen betekent dat je je dier alle goeds en voorspoed toewenst. Roosje de shetlander was vandaag een van de gelukkige en werd gezegend. En waarom ze werd gezegend? ”Omdat ze te aardig is en te snoezig om aan te zien.”, vertelt een jonge dierenvriend, die haar paard heeft meegenomen. “Het goede zeggen kunnen we niet genoeg doen naar elkaar. En als dat de band is tussen mens en dier, hoe mooi is dat?”, aldus Borst.

Afgebrand

De kerk in Hoogmade is afgelopen jaar november grotendeels verwoest door brand. Sindsdien moet het immense gebouw het zonder dak doen. In juli werd er weer voor het eerst een kerkdienst gehouden. Het voordeel is dat in tijden van corona het toch door kon gaan door het open dak is. “Nu kunnen we er mensen en dieren makkelijk in ontvangen”, vertelt Borst.