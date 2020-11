Huisartsen zijn agressie tegen assistenten spuugzat: 'Kankerhoer, ik maak je dood'

Huisartsen hebben genoeg van de toenemende corona-agressie in hun praktijken. Vooral assistenten worden tijdens de tweede coronagolf niet gespaard. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en worden steeds vaker verrot gescholden.

De Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM) start daarom een campagne om Nederlanders wakker te schudden. De vereniging wil vooral bewustwording creëren, want het onbegrip en de agressie kost zorgverleners veel tijd én energie. Zo komen er verhalen binnen over assistenten die huilend achter de telefoon vandaan komen nadat hen de huid is vol gescholden.

‘Lontjes worden korter’

Hilde Govers werkt als assistente in Ons Medisch Centrum in Oss en hoort dagelijks de vreselijkste dingen. “‘Kankerhoer, ik maak je dood’, is één van de ergste dingen die ik gehoord heb”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Volgens Govers komt de agressie voort uit frustratie. Nu mensen vanwege de coronamaatregelen steeds minder mogen en soms met pijn rondlopen door een uitgestelde operatie lopen de gemoederen hoog op. “Je merkt echt dat hun lontjes korter worden”, aldus de assistente.

Het is om moedeloos van te worden, maar Govers laat zich niet uit het veld slaan. “Je wil de juiste zorg leveren, maar zo wordt het je niet makkelijk gemaakt”, legt ze uit. “Als mensen zo schreeuwen en snauwen aan de telefoon wil ik het liefst ophangen en terugbellen als ze rustiger zijn.”

‘We doen echt ons best’

“Wij doen echt ons best jullie te helpen.” Dat wil voorzitster Klara Knapen van de NVvPM patiënten het meest op het hart drukken. Als praktijkmanager zag ze tijdens de eerste coronagolf veel begrip en dankbaarheid, maar die mentaliteit is inmiddels helemaal verdwenen.

“Nu hebben patiënten veel onbegrip en zijn ze gefrustreerd”, vertelt Knapen, die veel met zorgverleners en studenten spreekt. Ze schat dat in meer dan de helft van de huisartspraktijken personeel te maken krijgt met verbale agressie.

‘Dezelfde emoties als jullie’

Knapen begrijpt wel waarom de emoties nu hoog op kunnen lopen. “Mensen moeten langer wachten en behandelingen worden uitgesteld”, weet ze uit ervaring. “Veel moet via beeldbellen en patiënten willen dat niet altijd. Hun frustratie uiten ze in de huisartsenpraktijk.

Ze denkt dan ook dat er vooral angst achter de agressie zit. Maar de voorzitster vraagt tegelijk ook om begrip voor de zorgmedewerkers. “Wij hebben dezelfde emoties als jullie.”

Fysiek geweld tegen zorgmedewerkers

Gelukkig komt fysiek geweld in huisartsenpraktijken niet vaak voor, maar dat betekent niet dat het kookpunt niet bereikt wordt. Zo werd een huisarts in het Gelderse Ermelo vorige maand door een patiënt met de dood bedreigt. De driftige man trapte vervolgens een bord door midden.

Ziekenhuizen trokken eerder al aan de bel over geweld tegen het personeel. Uit een peiling van vakbond NU’91 onder ruim 1.200 verpleegkundigen en verzorgenden bleek eind september dat zes op de tien zorgmedewerkers de afgelopen maanden meer agressie en intimidatie op de werkvloer heeft ervaren. Bijna een kwart had zelfs te maken met fysiek geweld, zoals slaan, bijten of schoppen.