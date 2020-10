Al vier jaar zit de ex van Selina (23) uit Rotterdam vast, en al vier jaar wordt ze door hem vanuit de gevangenis bedreigd. Donderdagnacht werden die bedreigingen waargemaakt en werd haar woning twee keer beschoten door een nog onbekende dader.

De schrik zit er bij Selina en haar oma goed in. Op het moment dat de kogels werden afgevuurd stonden zij een haar oma een sigaretje te roken. Selina weet zeker dat de opdracht voor de schietpartij van haar ex Omar B. afkomstig is. De man, die de titel ‘hotelverkrachter’ heeft gekregen omdat hij zijn misdaden vooral in hotels uitvoerde, zit al jaren vast op verdenking van verkrachting, mishandeling en poging tot doodslag. Zes meisjes werden het slachtoffer van B., waaronder Selina en een minderjarig meisje.

Lees ook: ‘Stalkers negeren vaak contactverbod, slachtoffers niet goed beschermd’

‘Bedreiging kwam 100 procent van hem’

Ondanks het feit dat hij al jaren vastzit, valt hij Selina constant lastig. Zo ook donderdagavond. Een uur voordat de woning beschoten werd, kreeg ze weer een bedreiging binnen op haar telefoon. “‘Over een uur zie je wat er gaat gebeuren’. Exact een uur later gebeurt dit”, vertelt Selina, die nog stijf staat van de adrenaline. “Ik weet 100 procent zeker dat de bedreiging van hem kwam.”

De man die schoot kent ze niet. “Maar die persoon heeft me midden in de ogen aangekeken en heeft toch de keuze gemaakt om twee keer te schieten. Heel heftig. Ik heb al veel meegemaakt, maar zoiets nog niet.” De schutter is nog niet gepakt.

Elke keer als Selina door haar ex, met wie ze slechts een paar weken een relatie had, wordt bedreigd maakt ze melding bij de politie. “Het enige wat zij doen is het noteren, verder doen ze niks. Ik voel me niet serieus genomen.” Ze dacht dat ze wel van haar ex af zou zijn toen hij achter de tralies belandde, maar tot haar verbijstering is niets minder waar. “Je zou denken: als iemand vast zit ben je veilig, maar dat is dus niet zo. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken.”

‘Ben ik de volgende Hümeyra?’

Ook nu deed ze weer aangifte bij de politie, die desgevraagd zegt “er bovenop te zitten”, daarna werd ze terug naar huis gebracht. Naar het huis dat werd beschoten en waar ze zich bepaald niet veilig voelt.

Lees ook: ‘Zonder fouten van de instanties had Hümeyra nog geleefd’

Ze vreest dat haar hetzelfde lot beschoren is als de eveneens Rotterdamse Hümeyra, die meerdere malen aangifte deed tegen haar stalkende ex, maar in 2o18 door hem werd vermoord. “Dan denk ik: ben ik de volgende? Ik dacht dat ze er toen wel van geleerd hadden… Stalking is geen prioriteit, de politie houdt zich eerder bezig met kleine dingen, kleine diefstallen”, vindt ze. “Negen van de tien keer wordt een bedreiging niet waargemaakt, maar nu dus wel. Straks is het de volgende keer wél raak!”

‘Niets gebleken van een opdracht’

Gerald Roethof, advocaat van Omar B., stelt dat B. van niets weet. B. zit al jaren vast en alle telefoongesprekken worden volgens hem afgeluisterd. “Zover mij bekend is er uit geen enkel gesprek maar iets gebleken van een opdracht of verzoek of wat dan ook tot een schietincident”, aldus Roethof. “Het is een trieste gebeurtenis. Ik heb mijn cliënt gesproken en hij zegt dat hij er los van staan en hier niks mee te maken heeft. Hij vind het jammer dat dit zijn ex is overkomen. Als er sprake zou zijn van mobiel gebruik dan wordt het onderzocht. Bij mij ook niet bekend dat er een mobieltje is gevonden bij cliënt.”

Selina hoopt dat er nu eindelijk wordt ingegrepen “maar ik weet niet wat er mogelijk is”. “Misschien extra bewaking, extra surveillance, íets.” De politie geeft aan geen uitspraken te doen over eventuele extra beveiligingsmaatregelen.

Menens

Eén ding is wel zeker: dat haar ex nu ook nog haar oma in gevaar brengt, is de druppel voor Selina. “Als je aan haar komt is het menens!”