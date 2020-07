Jongens vinden ondergepoept bed in Vlissingse hotelkamer

Een ondergepoept bed en een gewonde gans in een koffer. Het lijkt het begin van een comedy-film, maar dit is hoe een paar jongens dinsdag hun hotelkamer in Vlissingen aantroffen. De gasten besloten de grote vogel toe te dekken met een dekentje en belde de dierenambulance.

“Een gans met een gewonde vleugel waggelde over de boulevard in Vlissingen”, schrijft Stichting Dierenwelzijn Walcheren op Facebook. Wanneer het diertje besluit even uit te rusten, loopt hij via het strand een hotelkamer in.

Onder gepoept

“Daar poept hij het hele bed vol van een paar verbouwereerde jonge gasten. Toen sprong hij van het bed en ging in een koffer liggen slapen”, beschrijft de stichting. “De jongens vonden dat de gans wel wat rust verdiende en stopte het lekker toe met een rood fluwelen dekentje van het hotel.

De jongens namen uiteindelijk contact op met de dierenambulance. “Wat een avontuur voor het gansje”, besluit de stichting. ”Nu maar hopen dat het dier geholpen kan worden aan zijn verwondingen.”