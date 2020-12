Hotelgasten op straat na brand in sauna Fletcher Hotel Lekkerkerk

Bij een Fletcher Hotel in het dorp Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard) is zaterdagavond brand uitgebroken in de sauna. Het is uit voorzorg ontruimd, waardoor zo’n vijftig gasten naar buiten moesten.

Inmiddels is de brand geblust, zegt een woordvoerder van Brandweer Hollands Midden. “De brandweer verricht CO-metingen (koolmonoxide) en zodra alles veilig is kunnen de hotelgasten weer naar binnen”. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

ANP