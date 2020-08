Haagse horecaondernemers niet blij met langer thuiswerken

Waar veel mensen het wel lekker vinden om nog even thuis te mogen werken, voelt het voor Haagse horecaondernemers als een volgende klap. Lunchrooms en cafés missen werknemers die tijdens hun lunchpauze een broodje komen halen en hotels draaien een lage omzet doordat zakenreisjes worden vervangen door zoom-meetingen.

Premier Rutte riep half augustus in een persconferentie op om ook na 1 september nog zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Veel Nederlanders zeggen zelfs na de crisis graag wat vaker thuis te blijven werken. Al dat thuiswerken helpt niet om de kritieke omzetdalingen in de horeca weer op te krikken.

‘Thuiswerken nekt ons’

Bij Café Hof der Muzen in Den Haag is het maandag rond de lunchpauze weer akelig stil. Uitbater Ray Kos is niet blij dat mensen vanaf morgen nog steeds vooral thuis blijven werken. “Eigenlijk zou het weer goed moeten komen vanaf morgen. Thuiswerken nekt ons,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Het café moet het vooral hebben van de omliggende kantoren: werknemers die samen komen lunchen of vrijdagmiddagborrels. Op dit moment wordt 30% van de normale omzet gedraaid. “Gelukkig merk ik wel dat mensen die thuiswerken toch weer bij ons af gaan spreken om een drankje te doen”, zegt de café-eigenaar. Vanmiddag is er voor het eerst in hele lange tijd weer een borrel in het Haagse café.

Koninklijke Horeca Nederland laat weten de impact van thuiswerken op de omzetdaling binnen de branche niet in cijfers te kunnen uitdrukken, maar weet wel dat het zeker een factor is die meespeelt.

De meeste zakenreizen gaan niet door

Ook Corina Waaijer van Hotel Stadsvilla Mozaic Den Haag ziet het somber in. Haar hotel is voor een groot deel afhankelijk van de zakelijke markt, maar de meeste zakenreizen gaan niet door. Om overeind te blijven, moest de hoteleigenaar drastische maatregelen nemen. “Wij hebben alle tijdelijke contracten niet verlengd en mensen moeten ontslaan,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

Met de mensen die over zijn, probeert Waaijer het zo snel en goed mogelijk te regelen. “Dit vraagt veel van de medewerkers. Soms staan ze hele shifts in hun eentje en iemand die dit normaal niet doet moet nu ook weleens kamers schoonmaken.”

Waaijer verwacht niet dat een vaccin haar branche zal gaan redden. “Onze branche zal na corona veranderd zijn. Mensen zijn nu gewend aan thuiswerken. Ik verwacht dat het zakelijke reisverkeer tot de helft wordt gereduceerd.” De hotel-eigenares denkt na de komst van een vaccin nog minimaal vijf jaar bezig te zijn met het afbetalen van leningen en terugverdienen van verliezen. Ze kan haar hotel nog een paar maanden overeind houden. “We kijken nu of we een deel van het hotel kunnen ombouwen naar appartementen,” zegt ze droevig.