Vlammenzee legt zeven schuren in as in Hoorn: 'Spullen van mijn overleden man stonden in de schuur'

Een vlammenzee zorgde dinsdagnacht voor het in as leggen van zeven schuren aan de Saturnushof in Hoorn. Door de hitte sneuvelde ook de ramen van de bijbehorende woningen. De politie laat weten brandstichting niet geheel uit te kunnen sluiten en stelt een onderzoek in.

“We zaten buiten met een haardblokje in een emmertje”, herinnert Wil Postema, een van de bewoners wiens schuur afbrandde, zich. “Uiteindelijk ging het vuurtje uit, we deden de deksel erop en zijn naar bed gegaan. Niets aan de hand.”

‘Vreselijke brand’

Een tijd later wordt Postema bruut gewekt door mensen die roepen dat er in haar schuur een “vreselijke brand” heerst. “Ik ben snel uit bed gegaan, maar het was al één zee van vlammen. Ook leek het alsof dingen ontplofte. Ik stond wel even te trillen op mijn benen.”

Op dat moment is het gros van de buurtbewoners al naar buiten gerend en kijken ze samen machteloos toe hoe hun schuurtjes een voor een gegrepen worden door de vlammen. Bij daglicht blijkt hoe groot de ravage is. Zeven schuren zijn volledig afgebrand, waaronder die van Postema.

Overleden

“Mijn man is 6 april overleden door corona”, vertelt Postema verslagen. “Zijn spulletjes stonden in de schuur. Vooral meubels, bedoelt voor mijn zoon die komt emigreren uit Suriname. Alle herinneringen. Toen mijn man in het ziekenhuis overleed mocht ik er natuurlijk ook niet bij. Ik heb nog helemaal niet naar zijn spulletjes kunnen kijken. Ik vind het heel heftig.”

Ondanks dat Postema zichtbaar vecht tegen haar tranen, laat ze weten dat de spulletjes niet haar hele leven zijn. “Gelukkig heb ik God nog, daar houd ik heel veel van en mijn dieren natuurlijk. Ook staan er nog een paar spulletjes van mijn man bij mijn dochter en zoon, dus die hebben we gelukkig nog wel.”

Brandstichting

In de buurt gaan verschillende verhalen de ronde over de oorzaak van de brand, zo zou het gaan om een houtkachel of zelfs een wietplantage.

De politie laat echter weten nog geen oorzaak te kunnen noemen, er wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijke brandstichting.