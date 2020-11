Hoogwerker in Groningen valt om met glazenwasser er nog in

Een hoogwerker is met een glazenwasser er nog in omgevallen op het Zernikeplein in Groningen. Hij maakte een meterslange val en raakte gewond. Mogelijk is een kleine sinkhole de oorzaak van het omvallen van het gevaarte.

Al snel waren meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, de politie en een aantal ambulances, aanwezig. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Het plein is afgezet, de politie doet onderzoek.