In de afgelopen dag zijn 574 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat is de grootste toename van het aantal besmettingen sinds ruim een week.

Op zondag werden er door gezondheidsdienst RIVM 457 nieuwe gevallen gemeld, een dag eerder waren dat er 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op zaterdag 15 augustus kwam het aantal nieuwe besmettingen voor het laatst boven de 600 uit. In de afgelopen zeven dagen is het virus bij ruim 3.600 mensen vastgesteld.

Amsterdam ‘koploper’

In de regio in en rond Amsterdam kwamen er de afgelopen dag 131 besmettingen bij, waaronder 124 in de hoofdstad zelf. Het aantal patiënten in de regio Rotterdam steeg met 78, het is de negende dag op rij dat het aantal positieve tests daar onder de honderd blijft. In Den Haag en omstreken werden 77 nieuwe gevallen gemeld.

ANP