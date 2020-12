Politie slaat alarm: hoogbejaarde man vermist in Leiden

De politie is dringend op zoek naar een vermiste hoogbejaarde man in Leiden. Op Twitter deelt de politie een foto van de 99-jarige man in de hoop dat iemand hem herkent.

De man is verdwenen vanaf de Bachstraat in een buitenwijk van Leiden. Het gaat om een blanke, kleine man die een bril draagt. Ook droeg hij voor zijn verdwijning een donkere trui met een geruit overhemd.

Volgens de politie loopt de meneer moeizaam en is hij vertrokken in onbekend richting. Wie hem tegenkomt of herkent wordt verzocht het alarmnummer te bellen.

Kijkt u mee? #VERMIST #Bachstraat #Leiden: blanke man (99), klein postuur, draagt bril en verder donkere trui met geruit overhemd. Meneer loopt moeizaam en is vertrokken in onbekende richting. Ziet u hem? Bel dan 112! Hartelijk dank! pic.twitter.com/XR0ynWj7G8 — Politie Leiden Zuid (@polLeidenZuid) December 19, 2020

Update: de politie meldt zaterdagavond dat de 99-jarige man weer is aangetroffen.

Beeld: politie Leiden Zuid