De rechtbank in Middelburg heeft de 47-jarige Pascal P. uit Aardenburg maandag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor jarenlang seksueel misbruik van de twee minderjarige dochters van zijn vriendin Tanja D.

Pascal P. vergreep zich stelselmatig aan de meisjes, vanaf hun achtste levensjaar. Later liet hij de oudste dochter ook door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. De rechtbank achtte niet bewezen dat Pascal P. daarvoor is betaald. De meisjes werden vaak gedrogeerd, om hun verzet te breken en het misbruik makkelijker te maken.

Lees ook: Slachtoffer Zeeuwse zedenzaak: ‘Straf is nooit hoog genoeg voor alle pijn die jij veroorzaakte’

Vriendinnetje ook verkracht

De rechtbank verklaarde ook bewezen dat Pascal P. een vriendinnetje van een van de dochters heeft verkracht. Twee andere vriendinnetjes hebben soortgelijke aangiften gedaan, maar de rechtbank vond in die gevallen niet genoeg bewijs voor een veroordeling.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar cel en tbs geëist tegen Pascal P. De geëiste celstraf vond de rechtbank niet hoog genoeg, gezien de ernst van de feiten, en besloot de Zeeuw nog twee jaar langer achter slot en grendel op te sluiten.

Lees ook: Vader van misbruikte Michelle trok in 2013 al aan de bel over Pascal P.

Ook Michelle, een van de misbruikte stiefdochters, zei eerder tegen Hart van Nederland dat zij de geëiste straf veel te laag vond. “Wij hebben het elf jaar lang meegemaakt en wanneer ik nog niet eens dertig ben lopen zij alweer vrij rond. Dat vind niet kunnen eigenlijk”, aldus het inmiddels 15-jarige meisje.

Moeder betrokken bij misbruik

Tanja D. wordt ook vervolgd, voor haar aandeel in het misbruik. Volgens de rechtbank heeft de 44-jarige vrouw uit Terneuzen de meisjes niet zelf misbruikt, maar was zij wel volop betrokken in ondersteunende zin.

Lees ook: Michelle (15) baalt van uitstellen misbruikzaak tegen moeder: ‘Ze viel expres flauw’

De moeder stond aanvankelijk samen met Pascal P. terecht, maar werd tijdens de zitting onwel. Haar advocaat deed een vergeefse poging tot wraking, omdat de rechtbank niet genoeg oog zou hebben voor gezondheidsproblemen van Tanja D. Haar rechtszaak gaat in januari verder met een tussentijdse zitting.

Redactie/ANP