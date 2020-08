Hondjes tijdens winkelen in snikhete auto achtergelaten: 'Hoe onverantwoordelijk ben je dan?'

Opnieuw zijn honden in de brandende zon in een afgesloten auto achtergelaten. De politie Lelystad moest dinsdag twee hondjes redden die oververhit waren.

De eigenaren waren gaan winkelen bij Batavia Stad, maar lieten hun honden achter in hun auto. Volgens Suzan van de Waal van de dierenambulance in Lelystad moest de politie een ruit intikken om de dieren te redden.

Kan fataal aflopen

De dierenambulance heeft online geen goed woord over voor de eigenaren van de hondjes. “Hoe onverantwoordelijk ben je dan?” schrijven ze op Facebook. “Iedereen weet toch dat het fataal kan aflopen voor jouw trouwe viervoeter!”

Van de Waal ziet het vaker gebeuren bij Batavia Stad. “Dan gaan de eigenaren winkelen en laten ze de honden achter in de auto. Dan denk ik: waarom nemen ze dan hun honden mee? Laat ze uit!”

Hondjes gered dankzij snel handelen

Tijdens de zomermaanden waarschuwen politie en dierenorganisaties vaak voor de gevaren van het achterlaten in de auto. Vorige week vrijdag werd een hond nog gered uit een snikhete auto in Vlissingen. Bij temperaturen van 32 graden buiten is een auto binnen een half uur al naar 51 graden opgewarmd.

In dit geval liep het goed af voor de honden. Dankzij het omroepen van het kentekennummer van de auto in het winkelcentrum Batavia Stad kwamen de eigenaren terug naar hun auto. Volgens Van de Waal hebben de hondjes is er door het snelle ingrijpen geen blijvende problemen voor de hondjes.

Foto ter illustratie: ANP