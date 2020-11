Een 59-jarige man heeft zondag in Nuenen een driejarig hondje, George, neergeschoten met een luchtbuks. De goudkleurige cockerspaniël overleefde het niet. De politie laat weten de man te hebben aangehouden en ook het wapen is inmiddels in beslag genomen.

“Ik liep met mijn schoondochter en George op een losloopveld”, vertelt het baasje van de cocker spaniel aan Omroep Brabant. “Vanuit daar kun je het bos inlopen. George is toen onder een hek doorgeschoten en iemands erf opgelopen.”

Neergeschoten

“Normaal gesproken komt hij meteen terug als ik hem roep”, legt het baasje uit. “Ik zei meteen tegen mijn schoondochter: ‘Hou jouw hond vast want George komt altijd terug’. Ik liep richting dat erf en toen zag ik dat George sleepte met zijn achterpoten. Toen was het al gebeurd.”

Samen met haar schoondochter, gaat ze gelijk naar de dierenarts. “In de auto merkte ik dat zijn achterpoten en staart niet meer reageerden. Toen heb ik mijn man gebeld en gezegd: ik denk dat we vanmiddag een beslissing moeten nemen.” En helaas blijkt haar voorgevoel juist. De dierenarts vindt een kogeltje in een van George’s ruggenwervels. “Toen moesten we de keuze maken om hem in te laten slapen.”

Aangifte

Het baasje van George heeft zondag direct aangifte gedaan bij de politie. “Er was toen geen verdachte bekend”, laat de politie weten aan Hart van Nederland. “De plek waar het baasje George uitliet, daarvan is bekend dat daar een Poolse man duiven houdt en dat deze in het bezit is van een luchtbuks. Via via kwam het baasje van George achter de identiteit van de man.”

“Gisterenochtend zijn wij weer gebeld door de vrouw die de locatie doorgaf van waar de Poolse man op dat moment aan het werk was”, gaat de politie verder. “Wij zijn ter plaatse gegaan en troffen de man.” De man legt vervolgens aan de politie uit te hebben geschoten op de hond om hem weg te houden bij zijn duiven.

Bizar

Een bizarre reden als je het aan het baasje van George vraagt: “Jaag de hond weg of gooi desnoods met een steentje. Maar ik snap niet dat iemand meteen een geweer pakt. Hij heeft in ieder geval bekend dus wellicht heeft hij spijt. George was een super lief beestje, dit verdient hij niet.”

De man is aangehouden en het wapen is aangetroffen op de locatie waar hij zijn duiven houdt. De politie heeft de zaak in behandeling en doet verder onderzoek.

Foto: Politie Geldrop-Mierlo