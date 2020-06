Honderden partygangers op illegaal feest in Haarlemmermeerse bos

Het was rond middernacht wel érg druk op een parkeerplaats bij het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp. Dat vonden ook de agenten van politie Haarlemmermeer. Ze besloten een kijkje te nemen in het bos en stuitten al snel op een illegaal feest.

Honderden mensen waren lekker aan het feesten in het bos. Er was stroom, er was geluid en een paar handig opgestelde pallets deden dienst als bar, zo lijkt. Op foto’s die de politie deelt via Facebook, is ook een aantal gasflessen zichtbaar. De politie spreekt van een “hoop rotzooi”.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen zijn party’s als deze niet toegestaan. Bezoek je alsnog zo’n illegaal feest, dan loop je risico op een flinke boete. De politie Haarlemmermeer heeft een streep gezet door het feest in het bos. Volgens RTL Nieuws zijn er geen bonnen uitgeschreven.

Foto: politie