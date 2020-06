Demonstratie tegen racisme in Tilburg verloopt rustig, honderden mensen aanwezig

In Tilburg is het aantal betogers dat meedoet aan de antiracismedemonstratie zaterdagmiddag opgelopen tot vele honderden. De demonstratie is om 14.00 uur begonnen en duurt tot 16.00 uur. Vooraf had de gemeente moeite met het inschatten van het aantal deelnemers.

De gemeente heeft kruisen op de grond aangebracht waarop de deelnemers staan. Zo kunnen ze 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Veel deelnemers dragen mondkapjes. Ook dragen veel demonstranten bordjes met teksten, zoals Black Lives Matter.

Eisen en toezicht

Vooraf heeft de gemeente Tilburg overleg gehad met de organisatie achter de demonstratie. Er zijn verordeningen en eisen meegegeven. Er is een handjevol agenten en boa’s aanwezig.

Terug in mijn vorige woonplaats #Tilburg. Samen met vele anderen, doch op veilige afstand van elkaar, te demonstreren voor #liefde en inclusie en tegen #racisme en haat. #blacklivesmatter #BlackLivesMatterNL pic.twitter.com/iiEjUw5ve9 — Dave Ensberg-Kleijkers (@Dave_Ensberg) June 6, 2020

Een woordvoerster van de gemeente schat het aantal demonstranten op 700 à 800. Zij zegt dat alles ordentelijk verloopt, noemt de sfeer gemoedelijk en zegt blij te zijn dat iedereen zich goed aan de regels houdt.

Demonstraties door het hele land

Deze week zijn meerdere demonstraties in het land geweest tegen racisme. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Een demonstratie in Rotterdam werd afgelopen woensdag afgebroken door burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het te druk was. Demonstraties in andere steden, waaronder Nijmegen en Utrecht, verliepen rustig.

Zaterdagmiddag om 17.00 uur is er ook een demonstraties in Eindhoven. Zondag is er ook een protest in Maastricht.