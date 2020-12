De 55-jarige Jeroen van Elewout raakte tijdens de eerste golf in maart besmet met het coronavirus. Op 17 maart werd hij op de intensive care (IC) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in coma gebracht. Pas 47 dagen later was zijn toestand goed genoeg om uit deze coma te ontwaken. Omdat hij de verpleegkundigen wil bedanken voor hun tomeloze inzet brengt hij maandag 330 kerstpakketten naar het ziekenhuis.

“Ze hebben met man en macht voor mijn leven gevochten”, vertelt Van Elewout. “Om ze te bedanken wilde ik iets voor ze organiseren. In eerste instantie dacht ik aan een groot evenement, maar met de huidige coronamaatregelen kan dat natuurlijk niet. Vanwege de tijd van het jaar is het een kerstpakket geworden.”

Kerstpakketten

Samen met een vriend heeft Van Elewout, zelf ondernemer, collega’s uit de hele regio gevraagd iets bij te dragen aan het pakket. “Er zit wijn in en kaas en bier, shampoo, cake, van alles eigenlijk”, somt zijn vrouw, Pauline Dijkhuizen, op. “Het is een erg groot pakket geworden”, lacht Van Elewout.

Volgens Van Elewout is het momenteel extra belangrijk om verpleegkundigen een hart onder de riem te steken. “Tijdens de eerste golf werden er taarten naar binnen geschoven, maar nu staat er bewaking voor de deur.”