Volgens de organisatoren van de betoging op het Museumplein is de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen al langer onhoudbaar. Zij noemen op Facebook de brand “het resultaat van een jarenlang falend EU-beleid” en vinden dat het kabinet te weinig doet. De organisaties pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland.

Donderdag maakte staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bekend dat Nederland bereid is 100 mensen, met name kinderen, uit Moria op te nemen. Dit leverde veel kritiek op. Linkse partijen waren het er niet mee eens dat deze honderd worden afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die Nederland volgend jaar verplicht sowieso zou opnemen.