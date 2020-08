Opnieuw honderden demonstranten in verschillende steden tegen coronaregels

Enkele tientallen mensen hebben zich zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Ook in Groningen en Enschede kwamen betogers bijeen. In Groningen ging het om zo’n tweehonderd mensen, in Enschede volgens RTV Oost om circa veertig.

De nog geen honderd actievoerders in Amsterdam hebben spandoeken en tekstborden bij zich met teksten als ‘Voor vrijheid, tegen spoedwet’, ‘Overheid heeft schijt aan onze vrijheid’ en ‘Nieuw normaal, never nooit niet!’. Ook worden bumperstickers uitgedeeld, met daarop ,’99,8 % overleeft Corona!!! Stop 1,5 meter; Viruswaanzin.nl’. Ook klinkt muziek en riepen de betogers ‘OpRutte’, want ze willen dat de minister-president opstapt.

Nauwelijks zieke mensen

Physician Assistant bij een huisartsenpost in Gouda Maaike van Stralen nam kort het woord. “We zien nauwelijks zieke mensen”, zei ze. Het aantal besmettingen loopt op, maar dat is volgens haar minimaal. “We moeten niet de aantallen noemen, maar de percentages.”

De Amsterdamse politie houdt op afstand een oogje in het zeil. De sfeer is gemoedelijk. Sommige betogers knuffelden elkaar bij het weerzien.

Spoedwet en 5G

In Groningen zijn in het Stadspark zo’n tweehonderd betogers bijeen. Dat zijn er een stuk minder dan de 1500 actievoerders waar de organisatie op had gerekend. De demonstranten verzetten zich tegen de 1,5 metersamenleving, de spoedwet waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen en tegen 5G. De actievoerders hebben Nederlandse vlaggen en spandoeken bij zich met leuzen als ‘Vrijheid!’ en ‘Ik ben er klaar mee!’. De demonstratie was aangemeld bij de gemeente en duurt de hele middag. Er staan volgens de organisatie verschillende sprekers op het programma, waaronder een microbioloog.

In Enschede kwamen volgens RTV Oost zo’n veertig mensen op de demonstratie af. Tijdens de actie spreken de demonstranten ook hun steun uit voor de boeren in Nederland. Die protesteerden onlangs nog bij Bilthoven, in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat ze geen vertrouwen hebben in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd.

