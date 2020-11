Honderden condoleances voor doogeschoten chimpansees Mike en Karibuna

In twee dagen tijd hebben bijna zeshonderd mensen een condoleance geschreven in een condoleanceregister voor de vorige week in Dierenpark Amersfoort doodgeschoten chimpansees Mike en Karibuna. Het condoleanceregister is een initiatief van onder meer Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft.

“Het merendeel van de mensen die een condoleance hebben geschreven is boos en verdrietig en is van mening dat je niet zo met dieren hoort om te gaan”, aldus het Comité Dierennoodhulp.

Lees ook: Dierenpark rouwt om doodgeschoten chimpansees: ‘Dit was mijn ergste nachtmerrie, die is uitgekomen’

Menselijke fout

De twee mannelijke chimpansees Mike en Karibuna werden vorige week dinsdag doodgeschoten. De dieren waren ontsnapt uit hun verblijf. Er was sprake geweest van een menselijke fout. De twee apen vertoonden volgens de dierentuin “imponerend gedrag”. Niemand in de dierentuin raakte gewond.

Meerdere dierenrechtenorganisaties vinden het doodschieten van de chimpansees wreed en onaanvaardbaar en eisen een onafhankelijk onderzoek naar wat is gebeurd. Ze stellen dat de dierentuin had moeten proberen de chimpansees te kalmeren, afleiden of verdoven.

Lees ook: Waarom werden de chimpansees in Amersfoort doodgeschoten en niet verdoofd?

ANP