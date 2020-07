Het allereerste vrouwenvoetbalduel, vandaag precies 100 jaar geleden

Enkele honderden toeschouwers waren exact een eeuw geleden getuige van een historische gebeurtenis. Op een grasveldje in Oostzaan werd namelijk een voetbalwedstrijd tussen vrouwen gespeeld die de boeken in is gegaan als het eerste gedocumenteerde vrouwenvoetbalduel van Nederland.

Het was eigenlijk de bedoeling dat een team van het Amsterdamse Wittenburg tegen een elftal van de lokale korfbalvereniging Unie zou spelen. De dames uit Amsterdam kwamen echter niet opdagen waarna er een gelegenheidsploeg werd gemaakt om alsnog een wedstrijd te kunnen spelen.

‘Opzienbarend om dames te zien voetballen’

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen dat het 100 jaar geleden nogal opzienbarend was om dames over een voetbalveld te zien rennen. Iemand die hier alles vanaf weet is Tessel Middag, naast profvoetbalster ook historica. “Of dat echt de allereerste vrouwenvoetbalduel in Nederland is geweest, durf ik niet te zeggen. Het was wel een van de eerste officiële wedstrijden. Er zijn documenten die er op wijzen dat misschien nog wel eerder is gevoetbald tussen vrouwen, zelfs nog voor 1900.”

De 27-jarige Middag speelde de afgelopen jaren bij het Engelse West Ham United en speelde al 44 interlands voor het Nederlands elftal. Door blessureleed was ze er helaas niet bij toen Oranje furore maakte op het EK 2017 en het WK 2019.

Verbod voor vrouwen

Voor haar bachelorscriptie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam deed ze onderzoek naar de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Middag: “Er is veel veranderd ten opzichte van toen. We kunnen ons nu vooral niet meer voorstellen dat veel mensen liever niet zagen dat vrouwen voetbal speelden. In 1938 werd het vrouwen zelfs verboden om aan wedstrijden deel te nemen. Dat verbod heeft lang stand gehouden, namelijk tot 1969. Pas in de jaren ’70 werden er weer een officieel vrouwenvoetbalduel gespeeld.”

Inmiddels is de populariteit van de sport onder meisjes al jaren groeiende, waarschijnlijk ook dankzij de gloriejaren van de Oranje Leeuwinnen. Volgens de KNVB voetballen er op dit moment ongeveer 160.000 meisjes en vrouwen bij een vereniging.

Explosieve toename

Nederland telt in totaal bijna 7300 damesvoetbalteams, een ongekend aantal. Peter van ‘t Veen van de Amsterdamse voetbalvereniging AVV Swift is één van de grondleggers van de damesvoetbaltak bij die club. Hij zag de populariteit van het damesvoetbal snel toenemen. “We begonnen zes jaar geleden met maar vijf of zes meiden. Nu hebben we er al meer dan 180. Dat heeft met het succes van Oranje te maken, maar ik denk ook dat de wachtlijsten bij de hockeyclubs van invloed zijn.”