Hondenvoer Pedigree Mini Adult Rund teruggeroepen omdat honden er ziek van kunnen worden

Mars Nederland roept mensen op om het hondenvoer Pedigree Mini Adult Rund in zakken van 1,4 kilogram niet aan de hond te geven, maar terug te brengen naar de winkel. In het voer zit te veel vitamine D, daar kunnen honden ziek van worden.

Het voer is bedoeld voor honden lichter dan 10 kilogram. De zakken hebben het batchnummer 046C9MIN05 en de houdbaarheidsdatum is 11-11-2021 of 12-11-2021.

Klanten kunnen voer terugbrengen naar winkel

Hondeneigenaren die het voer al gekocht hebben, kunnen naar de winkel gaan of contact opnemen met Mars Nederland.

ANP