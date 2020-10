Bij een grote brand in een hondenfokkerij in het Overijsselse Hasselt zijn maandagmiddag twaalf honden om het leven gekomen. Vijf dieren konden nog net op tijd uit de vlammenzee worden gered.

De brand brak rond 14.40 uur uit in de schuur waar de honden worden gehouden. De schuur werd vroeger gebruikt als koeienstal. Sinds de eigenaar is gestopt met zijn veehouderij en zich is gaan richten op het fokken van honden, werden de viervoeters er ondergebracht.

Lees ook: Tientallen varkens omgekomen bij grote stalbrand in Poortvliet

Brand onder controle

De brand is inmiddels onder controle, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen woning.

Volgens de zegsman is de schuur door de brand dusdanig beschadigd dat het nog niet veilig genoeg is om er naar binnen te gaan. Er zijn geen personen gewond geraakt. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Beeld: SPS Media