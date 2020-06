Gehandicapten zoeken naar vermiste huishond Tooske: 'We zijn ten einde raad'

Waar is Tooske, de labrador van het Thomashuis Nieuwkuijk? De huishond van de gehandicapteninstelling verdween donderdagochtend spoorloos na het testen van het brandalarm. “Daar had ze altijd al een hekel aan, maar nu is ze gevlucht. Vreselijk voor onze bewoners, maar ook voor Tooske zelf, die medicijnen moet hebben.”

Aan het woord Berna van den Dungen (55). Samen met haar man Martin runt ze een tehuis waar negen mensen met een verstandelijke beperking wonen. Labrador Tooske is een geliefd onderdeel van het ‘gezin’. “Tooske voelt haarfijn aan wie haar het hardst nodig heeft. Die geeft ze dan wat extra aandacht,” zegt Van Dungen. “Ze geeft zo veel rust en vreugde.”

Brandalarm

De labrador woont al zes jaar in het Thomashuis, maar wende nooit aan de maandelijkse test van het brandmeldsysteem. “We zorgen dus altijd dat de deuren op slot zitten, maar dit keer is ze er toch tussenuit gepiept. Inmiddels zijn we ten einde raad.”

Tooske zat al niet lekker in haar vel en werd afgelopen week onderzocht door een dierenarts. Daar bleek dat de knieband van de hond al een tijdje niet goed was. “Maandag wordt ze geopereerd,” zegt Van den Dungen. “Tot die tijd moet ze pijnstilling hebben, maar die heeft ze nu al anderhalve maand niet gehad.”

Speurhond

Via via kwam Van den Dungen achter het bestaan van de stichting ‘Waar is onze Angel’. Een vrijwilligersclub die mee zoekt naar vermiste honden. “We hebben een netwerk door het hele land. De vrijwilligers uit de regio Nieuwkuijk zoeken nu natuurlijk mee,” zegt een woordvoerder van de stichting. En zij zijn niet de enige: vanaf 19.00 uur gaat speurhond Odin ook op zoek naar Tooske.

Terwijl de speurhond zoekt, flyeren de bewoners van het Thomashuis in Nieuwkuijk. Huis-aan-huis vragen ze aandacht voor hun verdwenen huisdier. “Het is zo gek dat we haar niet kunnen vinden’, besluit Van den Dungen. Iedereen in Nieuwkuijk weet dat de hond bij ons hoort, maar voorlopig heeft niemand haar gezien. Vannacht om middernacht kwam er nog een buurman aan de deur, die dacht dat ‘ie Tooske hoorde blaffen. Toen zij we toch allemaal weer gaan zoeken, maar het had geen resultaat.”

Met de speurploeg van ‘Waar is onze Angel’ is de vermissing hopelijk snel opgelost. “We hopen op een neus-aan-neus vandaag. Dat speurhond Odin Tooske gewoon vindt. We hebben goede hoop dat het lukt.”

De stichting ‘Waar is onze Angel’ ontstond in 2012 toen hond Angel spoorloos verdween. Een oproep op Facebook maakte zoveel los dat de baasjes van Angel daarna hun netwerk inzette voor andere vermiste honden. Onderdeel van hun zoeknetwerk zijn zes getrainde speurhonden, die kunnen helpen met zoeken.